KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatların ortalamaları esas alınarak hesaplamanın yapıldığını kaydetti.

Buna göre, sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir kadının zorunlu gıda harcaması günlük 418,96 TL, aylık 12 bin 569 TL; yetişkin bir erkeğin günlük 428,66 TL, aylık 12 bin 860 TL olarak hesaplandı.

13-18 yaş aralığındaki bir çocuğun zorunlu gıda harcaması günlük 433,76 TL, aylık 13 bin 13 TL; 8-12 yaş aralığındaki bir çocuğun ise günlük 304,20 TL, aylık 9 bin 126 TL olarak belirlendi. Böylece dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcaması 47 bin 568 TL’ye ulaştı.

- Yoksulluk sınırı

KTAMS’ın yoksulluk sınırı hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin gıda ve alkolsüz içecekler için aylık 47 bin 568 TL, ulaştırma için 40 bin 460 TL, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 37 bin 484 TL, harcama yapması gerekiyor.

Hesaplamada ayrıca eğlence ve kültür için 26 bin 657 TL, eğitim hizmetleri için 20 bin 910 TL, lokanta, yemek hizmetleri ve oteller için 18 bin 11 TL, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri için 14 bin 547 TL, çeşitli mal ve hizmetler için 12 bin 649 TL, haberleşme için 11 bin 340 TL, sağlık için 9 bin 852 TL, giyim ve ayakkabı için 9 bin 31 TL ile alkollü içecekler, sigara ve tütün için 7 bin 877 TL öngörüldü.

-TÜFE sepetinin güncellenmesi çağrısı

Bengihan, hesaplamalarda kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğini ve mevcut harcama alışkanlıklarını yeterince yansıtmadığını savundu.

İstatistik Kurumu’nun TÜFE’nin güncellenmesine yönelik başlattığı çalışmanın doğru verileri yansıtacak şekilde tamamlanmasının önem taşıdığını belirten Bengihan, hükümetin ekonomi politikaları eleştirerek, yoksulluğun giderek derinleştiğini söyledi.