Bengihan, cezaevindeki tutuklu ve mahkum sayısındaki artışa dikkat çekerek, mahkemelerin yükünün arttığını, bununla birlikte personelin iş yükünün de arttığını vurgulayarak, Kayıt Kalemleri Tüzüğünü eleştirdi.

Bengihan, ülkede yaşanan suç olaylarının her geçen gün arttığını, cezaevlerinde mahkum ve tutuklu sayısının binin üzerine çıktığını, bunun ülke için güvenlik noktasında ve sosyal konularda büyük sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Bengihan, mahkum ve tutuklu sayısına bakıldığında 600’ünün üçüncü ülkelerden gelenlerden oluştuğunu, ülkeye turist ve öğrenci adı altında gelenlerin gerçek amacın dışında suç olaylarına karıştıklarını, cezaevlerinin kapasitesinin üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurduğunu, davaların görüldüğü yerlerin mahkemeler olduğunu belirterek, yoğunluğa işaret etti.

Mahkemelerle ilgili sorunların genel olduğunu, bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde açıklama yapma gereği hissettiklerini söyleten Bengihan, buradaki sorunların da diğer ilçelerdeki mahkemelerle benzer olduğunu söyledi

Güven Bengihan, mahkemelerin personel eksikliği nenelerini sayarken, mahkemelere sınavla istihdam edilen insanların belirli bir süre sonra başka kadrolara gittiklerini vurguladı. Bengihan,

”Demek ki, mahkemelerde yaşanan bir takım olumsuzluklar vardır, bir sorun vardır, bu sorunu kabullenmek gerekir. Bu sorunların çözülmesi için adım atılması gerekir ki çalışanları motive edelim” dedi.

Mahkemelerde tüm kadrolarda eksiklik olduğunu, gereken kadroların doğru zamanda ve doğru yerde doldurulmadığını , doldurulduktan sonra fırsatı bulan personelin haklı olarak, mahkemede yaşanan sıkıntılardan dolayı farklı statü ve kadrolara gittiğini belirtti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde mukkayitlik ile ilgili 5 münhal açıldığını, münhale 4 kişinin başvurduğunu, iki kişinin sınavı geçtiğini, bunun nedeninin münhal şartlarının ağırlaştırılması ve 2011’den sonra işe giren ve başka statüde çalışan personelin mukayyitliğe başvurabilme koşulu olmaması olduğunu söyledi.

Bengihan, “Mahkemelerin oturup düşünmesi lazım. Biz nasıl başvuruları daha fazla alabiliriz diye. Bir de mahkemelerde uzun yıllar hizmet veren farklı statülerde çalışan yetişmiş insanlar var, bu kadrolara başvuru hakkı bile olamıyor” dedi.

Bengihan, Kayıt Kalemleri Tüzüğünde değişiklik yapılırken, görüşlerinin alınmadığını, Teknik Kurul oluşturulmadığını, ifade ederek, kamu görevlilerinin Kamu Görevlileri Yasasına tabi olduğunu ve kamu görevlilerinin görev yetki ve sorumluluklarının tüzük ile değil yasa ile düzenlendiğini vurguladı.

Mevcut tüzük ihtiyacı karşılanmış olsa bugünkü sorunları yaşamayacaklarını söyleyen Bengihan, "Bizim amacımız mahkemelerimizin personel noktasında kaçışına dur diyebilmek için onların moral motivasyonunu artırma yönünde yükselmelerinin önünü açabilmenin koşullarını yaratmak. Çalışanların mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmalarının önünü

açmak “ dedi.

Bengihan, mevcut sorunların çözümünde adım atılmazsa grev ve eylem hakkını kullanabileceklerini ifade etti.