Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai çalışanlarının haklarına ilişkin Tüzük değişikliği görüşmesinin iptal edilmesi üzerine Merkezi Cezaevi’nde başlattığı grevi sürdürüyor. Sendika, acil durumlar, acil ihtiyaçlar ve ambulans dışında cezaevine giriş-çıkışların grev nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

KTAMS, çalışanların haklarının teslim edilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, bugün saat 09.00’da Merkezi Cezaevi’nde tam gün grev başlatacağını ve saat 10.00’da cezaevi önünde basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.

Sendika, yaptığı son açıklamada ise Merkezi Cezaevi’nde başlatılan grevin devam ettiğini belirterek, “Acil durum, acil ihtiyaçlar ve ambulans haricinde Cezaevi’ne giriş-çıkışlar grev nedeniyle kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir yürüttükleri mücadele sonucunda çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Tüzük değişikliğinin görüşülmesi amacıyla Başbakanlık tarafından Teknik Kurul toplantısına davet edildiklerini belirtmişti.

Yiğit, bugün saat 09.00’da yapılması planlanan toplantının, mesai bitimine dakikalar kala gönderilen yazıyla iptal edildiğini kaydetmişti.

Toplantının, bütçe çalışmalarındaki yoğunluk nedeniyle Bütçe Dairesi temsilcisinin katılamayacağı gerekçesiyle iptal edildiğini ifade eden Yiğit, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kamu hizmeti yürüten çalışanların haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurgulamıştı.