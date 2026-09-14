KTEZO’dan yapılan açıklamada; sistemsizlik, planlama eksikliği ve liyakatsizliğin yalnızca kaynakların tüketilmesine yol açmadığı; aynı zamanda kamusal hizmetlerin durmasına, ülke genelinde sıkıntılar yaşanmasına ve işlerin aksamasına neden olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, kamusal bir hizmet olan öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunun da yıllarca görmezden gelinen bu yapısal sorunlardan kaynaklandığı belirtildi.

Oda’nın öğrenci taşımacılığının daha güvenli ve kaliteli olması için sektörel temsilciler ve birliklerle birlikte birçok öneri geliştirdiği, bu önerilerin son üç-dört aylık süreçte çözüme kavuşturulması amacıyla masaya konulduğu belirtilen açıklamada, ancak gerekli önlemlerin zamanında alınmaması nedeniyle sorumluluğun kamu taşımacılarının üzerine bırakılmak istendiği savunuldu.

Açıklamada, ortada protokol veya sözleşme olmadan, sorumluluklar ve kurallar belirlenmeden olası herhangi bir olumsuz gelişmenin hesabını kim ödeyecek, sorumluluğunu kimler üstlenecek? Hala daha ders almamakta ısrar mı ediyoruz?” ifadelerine yer verildi.

Masaya oturulması, kuralların ve çalışma koşullarının belirlenmesi, tarafların sorumluluklarının açıkça ortaya konulması gerektiği ifade edilen açıklamada, “En kötü kural kuralsızlıktan iyidir.” denildi.