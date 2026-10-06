Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, kişiye özel uygulama yapmak için park yeri olarak kullanılan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait üç parseli Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na devrettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, 1 Ekim tarihinde alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğine işaret edilerek, “Bugün Sayın Ekonomi Bakanı Taçoy ile yaptığımız görüşmede kişiye özel uygulama için bu kararın alındığı teyit edilmiştir.” iddiasında bulunuldu.

Kamuya ait alanlar içinde, sözleşmelere aykırı, proje uyumlu olmayan 400-450 metrekarelik bir prefabrik yapının inşasına karşı yürütülen mücadelede sona yaklaşılırken, alınan kararla durumun oldubittiye getirilmek istendiği savunulan açıklamada, profil demirlerle inşa edilen, tehlike arz eden prefabrik yapının, belediyenin tekrar tekrar mühürlemesine rağmen tamamlanıp, bakkal olarak işler hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin konuyu mahkemeye taşıdığı ve bir buçuk yıl süren duruşmaların sonunda davanın kazanıldığı ancak söz konusu prefabrik yapının sahiplerinin Yüksek Mahkeme’ye başvurması nedeniyle yıkımın ertelendiği ifade edildi.

Mahkemeden sonuç beklenirken, söz konusu prefabrik yapının içinde olduğu park yeri ve yeşil alanların, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na devredildiği belirtilen açıklamada, park yerleri ve yeşil alanların, kamusal alanlar olduğu ve kişilerin özel kullanımı için herhangi bir uygulama yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlığa devri yapılan söz konusu alan veya parsellerin kişiye uygun özel uygulamalar için kullanılması halinde kaos daha da büyüyecektir. Mahkemelere, yasalara olan güven daha da azalacak ve zaten sorunlu olan yönetim biçimi daha da sorunlu hale gelecektir.” denildi.