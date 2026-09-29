KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Fonu’nun, çalışanların geleceği açısından korunması ve geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özel sektör dahil tüm çalışanların, esnafın, işletmelerin emeğinden yapılan kesintilerle biriken ve tek gelecek güvencesi olan sigorta fonunun kullanılmasına karşı olduğunu belirten oda, geçmişte erken emeklilik ve askerlik sürelerinin hesaplanmasına ilişkin uygulamaların fonun borçlanmasına yol açtığını, benzer uygulamalardan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, 2008’den bu yana kamu görevlilerinin sigorta fonu kapsamına alınması nedeniyle ilerleyen dönemde bu kişilerin emekliliklerinin aynı kaynaktan karşılanacağına dikkat çekildi.

- “Bu kararı gözden geçirin”

Açıklamada, kaynakların harcanması yerine sigorta prim oranlarının yeniden değerlendirilmesinin toplumun tüm kesimleri açısından daha yararlı olabileceği ifade edildi.

Oda, hükümet ve muhalefete çağrı yaparak, “Bu kararı derhal gözden geçirin. Bir günlük saadet için bütün geleceği tüketmeyin.” dedi.

Salgın döneminde çalışanlara destek sağlanmasında yaşanan güçlüklerin de hatırlatıldığı açıklamada, olası krizlere karşı ihtiyat akçesi bulundurulması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Kaynaklar iktidar veya hükümetin malı değildir.” ifadeleri kullanıldı.