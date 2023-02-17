KTGB’den verilen bilgiye göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’ne gönderilen mesajlarda, aralarında gazetecilerin ve basın çalışanlarının da bulunduğu on binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edilerek acının paylaşıldığı belirtildi.

KTGB Başkanı Emin Akkor, Türkiye'deki meslek örgütlerine mesajında, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye halkına sabır diledi.