Aysal'ın paylaşımı şu şekilde:

4.8 MW büyüklüğünde Akdeniz’de bir deprem (Antalya ile Kıbrıs adası arasında) gerçekleşmiştir. Deprem, büyüklüğü ve etkileri bakımından tarihte aynı bölgede olan yüzlerce depremden bir yenisi olarak kayıtlara geçecektir. Doğal ve engellenemez olaylardan biri de şüphesiz ki depremlerdir. Unutmamalıyız ki AFET; doğal riskleri dikkate almayan, mühendislik ve planlama biliminden yoksun olarak yürütülen altyapı çalışmalarının, şehirleşmenin ve başta yapılaşma olmak üzere bütünüyle ilgili yanlış uygulama ya da kullanım kusurları sebebiyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlardır.

Adamız da deprem kuşağında olduğundan, ülkemizin de içinde bulunduğu yakın coğrafyamızda doğal olarak yeniden yaşanması beklenen depremlerde (ve diğer doğa olaylarında), can ve mal kaybı yaşanmadan hayatlarımızı idame ettirme yolunun; toplumsal bilincin yerleşmesi, şehirlerin ve mevcut yapı stoğumuzun risk analizlerinin yapılması, doğal riskleri dikkate alan ve bilime dayalı yaşam alanlarının planlanmasından başlayarak, yapıların tasarım-uygulama-mesleki denetim (vize) süreçleriyle devam eden, yapı malzeme üretiminde standart oluşturmak ve etkin yapı denetim sisteminin uygulanması ile mümkündür.

Harita ve Deprem Bilgisi; AFAD