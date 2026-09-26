KTMMOB Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Görkem Çelik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Harmancı’nın unvanının “faşist baskılar sonucunda” değiştirildiği savunularak, söz konusu durum kınandı.

Çelik, demokratik toplumların temelinde farklı görüşlere saygı, ifade özgürlüğü, eşit temsil hakkı ve karşılıklı diyalog kültürünün bulunması gerektiğini belirtti.

Toplumlar arasında iş birliği, ortak akıl ve barış kültürünün geliştirilmesini desteklediklerini vurgulayan Çelik, Kıbrıs’ın geleceğinin nefret söylemleri ve dışlayıcı yaklaşımlar yerine karşılıklı saygı, eşitlik, demokrasi ve diyalog temelinde şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

Her iki toplumda da aşırı uçların ortak yaşam ve barış çabalarına zarar verdiği görüşünü dile getiren Çelik, “Bu gibi faşist davranışlar, yalnızca ilgili kişiye değil, temsil ettiği kuruma ve demokratik temsil ilkesine yönelik de bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Pruntzos’un kararına destek

Açıklamada, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambos Pruntzos’un Harmancı’ya dayanışma göstererek Cyprus Forum’dan çekilme kararına da değinildi. KTMMOB, Pruntzos’un kararını selamladığını bildirdi.

Çelik, KTMMOB’nin ayrımcılığı, dışlamayı, nefret söylemlerini ve baskıları hangi kesimden gelirse gelsin reddettiğini belirterek, Kıbrıs’ta kalıcı barışın, karşılıklı saygının ve toplumlar arası güvenin güçlendirilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.