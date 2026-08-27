BKP’den yapılan açıklamaya göre, KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları başkanlığındaki heyetin BKP Genel Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, öğretmenlerin çalışma koşulları ve hakları ile eğitim alanındaki sorunlar ele alındı.

-İzcan

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşmede yaptığı açıklamada, bütçeden eğitime ayrılan payın yetersiz olduğunu savunarak, öğretmenlerin hak mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Eğitim sorunları ile toplumsal sorunların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen İzcan, 2011’de yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen düzenlemenin kaldırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

“Eğitim alanında yeterli gelişmeyi gösteremeyen ulusların, çağdaş yaşamı yakalaması mümkün değildir.” diyen İzcan, KTOEÖS ile dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

-Karaoğulları

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları ise, öğretmenlerin eğitimin ilerlemesinde temel rol oynadığını ve çağdaş toplumların gelişimine katkısının yadsınamayacağını söyledi.

Karaoğulları, 2011 yılında yürürlüğe giren ve kamu çalışanlarının çalışma yaşamında hak kayıplarına yol açtığını ileri sürdüğü düzenlemede iyileştirme yapılması gerektiğini de savundu.