Sendika atama süreçlerinin şeffaf yürütülmediği ve okulların ihtiyaçlarının objektif bir şekilde belirlenmediğini de savundu.

KTOEÖS Yönetim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Sendikaya Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık (PDR) Derneği ile PDR öğretmen adayları da destek verdi.

Basın açıklaması sırasında KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları ile Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Başkanı Müge Beyitoğlu birer konuşma yaptı. Ardından Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Öğretmeni Adayı Alev Şirin Bağrıaçık Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Öğretmeni adayları adına hazıralanan yazılı açıklamayı okudu.

KARAOĞULLARI

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, sözlerine Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek ve kayıpların bulunması temennilerini paylaşarak başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sendikayı; öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesi ve nakil süreçlerine dahil etmediğini savunan Karaoğulları, süreçlerin tek yanlı yürütüldüğünü, sendikanın belirlediği öğretmen ihtiyaçları ile bakanlığın belirledikleri arasında neredeyse iki kat fark olduğunu belirtti.

Nakiller sonrasında da ortaya çıkan öğretmen eksikliklerine karşın yeterli sayıda yetki alımı gerçekleştirilmediğini kaydeden Karaoğulları, öğretmenlik sınavlarında da adayların mağdur edildiğini savundu.

Karaoğulları, öğretmen alımlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi arasında “top atışmacası” yaşandığını ileri sürerek çözüm üretilememesini eleştirdi.

Öğretmen atamalarında bazı branşlarda eksik; bazılarında ise “siyasi rant uğruna” ihtiyaçtan fazla öğretmen alımı yapıldığını iddia eden Karaoğulları, öğretmenler yasasındaki kadro sayılarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Okullarda akran zorbalığı ve şiddetinin artışına rağmen, PDR ve özel eğitim öğretmen kadrolarının tamamlanmadığını ifade eden Karaoğulları, birer kişilik münhal açmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Karaoğulları, Türkiye'den, "yedi branş için 25 öğretmen getirildiğini" ve bunun binlerce öğretmen adayına “hakaret” olduğunu da savundu.

Karaoğulları, öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencilerin mağdur edildiğini söyledi.

BEYİTOĞLU: “ÇOCUKLAR VE GENÇLER KRİTİK HİZMETLERDEN MAHRUM KALACAK”

Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Başkanı Müge Beyitoğlu da hala yetersiz rehber öğretmen kadrolarını konuşmaktan üzüntü duyduğunu söyledi.

Akran zorbalığı, akran şiddeti ve İsias gibi kriz dönemlerinde mesleklerinin önemine dair açıklamalar yapıldığını ancak, ilköğretim ve ortaöğretimde sadece birer adet rehber öğretmen kadrosu açıldığını kaydeden Beyitoğlu, çocuklar ve gençlerin okullarda psikolojik, sosyal gelişim ve kariyer gelişimi alanlarında kritik hizmetlerden mahrum kalacağını ifade etti.

BAĞRIAÇIK: “İSTİHDAM POLİTİKASI YETERSİZ”

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Öğretmeni Adayı Alev Şirin Bağrıaçık ise konuşmaların ardından, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Öğretmeni adayları adına yazılı bir açıklama okuyarak, okullardaki öğretmen ihtiyacına rağmen neden sadece bir kişilik münhal açıldığını sordu.

Eğitimde, akran zorbalığı, uyum sorunları, öğrenme güçlükleri gibi sorunların arttığını ifade eden Bağrıaçık, öğretmenlerin uzmanlık alanı olmayan psikolojik sorunları yönetemeyeceğini söyledi. Bağrıaçık, istihdam politikasının yetersizliği olduğunu savunarak, atamaların seçim takvimine mi bırakıldığını sordu.

Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve siyasi parti yetkililerine somut adımlar atma çağrısında bulunan Bağrıaçık, ihtiyacı karşılayacak sayıda öğretmenin acilen istihdam edilmesini talep etti.