Tadilat sebebiyle çevresi kapatılan bir alan önünde yapılan açıklamaya Namık Kemal Lisesi öğretmenleri de destek verdi.

-Karaoğulları: “Sorumluluk, Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, yeni eğitim öğretim yılının, plansızlık nedeniyle sağlıklı bir şekilde başlayamadığını ifade etti.

Namık Kemal Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmalarının üç yıldır sürdüğünü ve öğrencilerin bu sürede konteyner sınıflara mahkum edildiğini söyleyen Karaoğulları, okulun, 1 Eylül'de teslim edileceği taahhüt edilmesine rağmen, inşaat çalışmalarının hala devam etmesini ve okul temizliğinin, okulun açılacağı sabaha kadar sürmesini eleştirdi.

Karaoğulları, Okuldaki 700'den fazla öğrenci için yetersiz kantin hizmeti, ikinci ve üçüncü katlardaki pencerelere parmaklık takılmaması ve okul ortamında devam eden inşaat çalışanları nedeniyle güvenlik riskleri bulunduğunu kaydetti.

Bu güvenlik eksiklikleri sebebiyle oluşacak sorunların sorumluluğunun okul idaresi ve öğretmenlere değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğunu ifade eden Karaoğulları, 12 okulda inşaat sürecinin devam ettiğini; ulaşım sorunları nedeniyle öğrencilerin yarısının okullarına ulaşamadığını; merkez okullarda kapasite doluluğu nedeniyle velilerin hala okul aradığını ve sınıf kapasitelerinin 40 kişiye yaklaştığını belirtti.

Okulların ihtiyaçları için velilerden fahiş kayıt ücretleri talep ettiğini dile getiren Karaoğulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşıma, okul bütçeleri ve altyapı gibi konulardaki sorumluluğunu “başka taraflara atarak”, sorunları görmezden geldiğini söyledi.

-İpekçioğlu: “Öğretmen öğrencisinin yanındadır”

Namık Kemal Lisesi öğretmenlerinden, Edebiyat Öğretmeni Sertaç İpekçioğlu ise okulun ikinci ve üçüncü katlarındaki pencerelerde korkuluk bulunmadığına işaret ederek, öğrencilerin teneffüslerde bu pencerelerde oturduğunu söyledi.

70 öğretmenin, 750 öğrencinin tümüne aynı anda hakim olamayacağını belirten İpekçioğlu, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

İpekçioğlu, öğretmenlerin, bir anne, baba gerekirse de bekçi rolünde her zaman öğrencilerin yanında olduğunu kaydetti.