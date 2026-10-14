KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları tarafından yapılan açıklamada, grev kapsamında saat 14.00’te Güzelyurt çemberinde (terminal önü) basın açıklaması ve eylem düzenleneceği belirtildi.

Tek Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş, Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası sonrasında atanan öğretmenlerin hak kayıplarına ilişkin taleplerinin dikkate alınmadığı savunulan açıklamada, “Öğretmeni ve sendikasını yok sayan, haklarımızı, özgürlüklerimizi ve çalışma koşullarımızı baskı altına almaya çalışan bu anlayışa karşı grev ve eylemimizle tepkimizi ortaya koyacağız.” denildi.