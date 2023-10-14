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Yedek üyeler, Dr. Remzi Tınazlı, Dr. Cahit Cenksoy, Dr. Hüsnü Koşucu; denetleme kurulu üyeleri Dr. Sami Solyalı, Dr. Hüseyin Debreli, Dr. Mustafa Taşeli; onur kurulu üyeleri Dr. Celal Bölükbaşı, Dr. Mehmet Emin Kaptan, Dr. İbrahim Çavuşoğlu olarak belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu üyeleri; Prof. Dr. Orgun Deren, Dr. H. İlker İpekdal, Dr. Bilgin Çınar, Dr. Zeki Öznaçar, Dr. Özgür Türk ve Dr. Tağmaç Özberk oldu.

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