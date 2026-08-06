Geçen hafta bir vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sevklerin yeniden gündeme geldiğini belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ,"esas tartışılması gerekenin sevk zincirini zorunlu hâle getiren, sağlık sistemini planlayamayan, etkin şekilde yönetemeyen ve denetlemeyen anlayış" olduğunu savundu.

KTTB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık altyapısının, plansız ve kontrolsüz şekilde artan nüfusa cevap veremediğini iddia etti.

Mevcut hastanelerin yetersiz kaldığı, yeni hastanelerin henüz tamamlanamadığı, buralarda görev yapacak sağlık çalışanı ihtiyacına ilişkin planlama yapılmadığı savunulan açıklamada, sağlık sisteminin temel atmak, bina yapmakla değil nitelikli insan kaynağı, ekipman, organizasyon ve sürdürülebilir bir planlamayla güçleneceğine dikkat çekildi.

-“Ülkede adeta sevkler üzerine kurulu bir sağlık sistemi oluştu”

“Yetersiz sağlık altyapısının somut sonucu giderek artan hasta sevkleridir" ifadesine yer verilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 bütçesinin yüzde 15,2’sini sevklere ayırdığı savunuldu.

Sevklerle ilgili harcama tutarının kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

“Bugün gelinen noktada, ülkede adeta sevkler üzerine kurulu bir sağlık sistemi oluştuğu” ileri sürülen açıklamada, "Bu durum, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmadığının, sağlığın planlanamadığının göstergesidir" görüşü belirtildi.

Sağlık Bakanı’nın eleştirildiği açıklamada koruyucu sağlık hizmetleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmediği, sağlıkta sevklerle günü kurtarmaya dayalı bir anlayış olduğunu iddia edildi.

Açıklamada, hastalıkları önlemek yerine sonuçlarını yönetmeye çalışan bu yaklaşımın ekonomi ve halk sağlığı açısından “başarısız” olduğu kaydedildi.

-“Mevcut altyapı bu nüfusu kaldıramıyor… Nüfus politikaları yeniden ele alınmalı…”

Ülkenin sağlık altyapısı ve kamu hizmetlerinin, yolların, okulların, plansız ve kontrolsüz nüfus artışını taşıyabilecek durumda olmadığı savunulan açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Sürekli dış göçle ucuz iş gücü ithal edilmesi; sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri üzerinde her geçen gün daha büyük bir yük oluşturuyor. Mevcut altyapı bu nüfusu kaldırmıyor. Bu nedenle nüfus politikaları yeniden ele alınmalı, plansız nüfus artışı, ülkeye göç durdurulmalıdır.”

“Kaynaklar sürekli hasta sevklerine harcanacağına, yarım bırakılan sağlık yatırımları tamamlanmalı, sağlık insan gücü planlaması bilimsel esaslarla yapılmalı ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlık sisteminin merkezine yerleştirilmelidir." denilen KTTB açıklamasında, sağlıkta kalıcı çözümün gereklerine işaret edildi.

KTTB'nin açıklamasında, güçlü birinci basamak hizmeti, yeterli hastane altyapısı, doğru insan gücü planlaması ve ülkeye göçün ivedi durdurulması talepleri dile getirildi.