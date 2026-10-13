Deniz yaptığı yazılı açıklamada, dört dönem ve sekiz yılı aşkın süredir oda başkanlığını büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğünü kaydederek yeniden aday olmama kararını kamuoyuyla paylaştı.

Bu kararı tamamen kendi özgür iradesiyle aldığını belirten Deniz, görev ve sorumlulukların zamanı geldiğinde yeni isimlere devredilmesinin kurumlara güç katacağına olan inancını dile getirdi.

-"Görev ve sorumlulukların yeni isimlere devredilmesi kurumları geleceğe taşır"

Görev süresi boyunca yönetim kurulu, meclis ve tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte odanın kurumsal yapısını güçlendirmek, ulusal ve uluslararası alandaki saygınlığını artırmak, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade eden Turgay Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel kurulumuzda başkanlık için adaylıklarını açıklayan her iki arkadaşımın da benim görevime devam etmem hâlinde aday olmayacaklarını ifade etmiş olmaları, şahsıma duydukları güven ve saygı açısından benim için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı ve nazik yaklaşımlarından dolayı her ikisine de içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak inanıyorum ki güçlü kurumlar, yalnızca geçmişte elde ettikleri başarılarla değil, zamanı geldiğinde görev ve sorumlulukların yeni isimlere devredilmesiyle de geleceğe taşınır."

-"Başkanlık makamları kişilere ait değildir"

Her iki başkan adayına da başarılar dileyen Deniz, seçim sürecinin odanın köklü geleneklerine yakışır şekilde, karşılıklı saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını temenni etti.

Deniz, başkanlık makamlarının kişilere ait olmadığını, bu görevlerin birer hizmet ve sorumluluk makamı olduğunu vurgulayarak, önemli olanın Kıbrıs Türk Ticaret Odasının güçlü, saygın ve bağımsız bir kurum olarak yoluna devam etmesi olduğunu belirtti.

Genel Kurul'da görev dönemine ilişkin değerlendirmelerini, kazanımlarını ve teşekkürlerini üyelerle ayrıca paylaşacağını kaydeden Turgay Deniz, görev süresi boyunca kendisine güvenen, destek veren ve birlikte çalışma fırsatı bulduğu tüm arkadaşlarına ve iş dünyasına teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.