Küçük,bir ülkede ışık sönerse devletin varlığı tartışılır. Biz bu ışığı söndürmeyeceğiz. Kamu ihale yasası, enerji politikaları, alternatif enerjiler ve ekonomik büyüme konusunda geri adım atmayacağı dedi.

Kanal T’de katıldığı Gündeme Dair programında Ferda Ekinci’nin sorularını yanıtlayan Küçük, Cumhuriyetçi Türk Partisini eleştirdi. Küçük, "2009 yılında sözleşmeye “Yap-İşlet- Devret” ibaresi konulmuş olsaydı bu yatırım 15 yıllığına değil 25 yıllığına olacaktı. Şimdi bize kimse hikaye okumasın"dedi.

EL-Sen 'ni halkı sesini ve mağduriyetini duymamakla eleştiren Küçük, "Dedesinin burnundaki oksijen makinesi durduğunda bağıran çocuklarımızın ve parası olmadığından dolayı jeneratör alamayan insanlarımızın sesini duymamak için mücadele ettiklerini" savundu.

