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İmzalanan anlaşma doğrultusunda Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, kulüp üyeleri ve üyelerin aileleri, Elite Hospital bünyesinde sunulan tüm sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

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Anlaşmanın imzalanmasında Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Sportif CEO’su Ali Duvarcı, İdari Menajeri Nazım Burgul, Elite Hospital Başhekimi Dr. Savaş Özyiğit ile Başhekim Yardımcısı ve Medikal Direktörü Dr. Ahmet Özyiğit yer aldı.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ile Elite Hospital, kulüp üyeleri ve ailelerine sağlık hizmetlerinde avantaj sağlamak amacıyla iş birliği anlaşmasına imza attı.

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