İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Maliye Bakanlığı’na ziyaret: Mühendis kadrosu eksikliği masaya yatırıldı
Polisten yapılan açıklama şöyle:
"26.10.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında bulunan mangal bacasında, muhtemelen baca içerisinde biriken yağların ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bacanın aspiratör motoru ile motorun kabloları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir."