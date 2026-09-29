Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, 28 Eylül 2026 tarihinde 16.40-17.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgide, Küçük Kaymaklı’da ikamet eden zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, söz konusu adrese gidilerek arama yapıldığını, M.H.A.M.’nin yatak odasında 8 paket halinde 5 gram hintkeneviri, A.A.İ.S.’nin odasında ise 14 paket halinde 10 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 25 Eylül tarihinde 25 gram olarak 450 dolara aldıklarını ve 10 gramını tükettiklerini söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve aranmakta olan bir şahıs bulunduğunu, ayrıca emarelerin analize gönderileceğini söyledi.

Polis, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.