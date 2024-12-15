Yazılı açıklama yapan Küçük, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da istikrarın garantisidir. Sırtını Türkiye Cumhuriyeti'ne dayayan asla yıkılmaz," dedi.

Küçük, Türkiye'nin bölgedeki rolünün önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin güçlü liderliği ve stratejik hamleleri sayesinde Suriye’de barış ve istikrarın sağlandığını ifade etti.

-“Erdoğan’ın vizyonu sayesinde büyük başarılar kazanıldı”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli bir aktör haline geldiğini belirten Küçük, "Erdoğan'ın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, ekonomik, askeri ve diplomatik alanlarda büyük başarılar elde etti. Türkiye'nin güçlü duruşu, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüklerini koruma konusunda da büyük bir güvence sağlamaktadır" dedi.

KKTC’nin Türkiye ile olan güçlü bağlarının, KKTC'nin güvenliği ve refahı için hayati öneme sahip olduğunu belirten Küçük, "Türkiye'nin desteğiyle, KKTC'nin geleceği parlak ve güvenli olacaktır” dedi ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına olan bağlılığını ve desteğini vurguladı. Küçük, "Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Kıbrıs'a olan desteği her geçen gün artmakta ve bu destek, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüklerini koruma konusunda büyük bir güvence sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.