Lefkoşa’da dün gece 22.45 sıralarında Emlak Dünyası’nda meydana gelen patlamayla ilgili şüpheli olarak görülen zanlı M.Ş, tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.

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Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

 