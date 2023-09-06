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Zanlı aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa’da dün gece 22.45 sıralarında Emlak Dünyası’nda meydana gelen patlama yla ilgili şüpheli olarak görülen zanlı M.Ş, tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.

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