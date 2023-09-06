Lefkoşa’da dün gece 22.45 sıralarında Emlak Dünyası’nda meydana gelen patlamayla ilgili şüpheli olarak görülen zanlı M.Ş, tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
Lefkoşa’da dün gece 22.45 sıralarında Emlak Dünyası’nda meydana gelen patlamayla ilgili şüpheli olarak görülen zanlı M.Ş, tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
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