Şampiyonalara, Türkiye'de 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.
Şampiyonalara, Türkiye'de 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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