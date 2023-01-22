Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.

Şampiyonalara, Türkiye'de 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.

Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor

Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor

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