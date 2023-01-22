Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor

Şampiyonalara,  Türkiye'de  81 il ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.