Özersay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Sağlık Bakanı başta olmak üzere siyasi sorumluluğu olanlar ve sağlık YÖNETİCİSİ olarak o birimden sorumlu olanlar DERHAL İSTİFA ETMELİDİR. Bu olayda doğrudan yahut dolaylı olarak sorumluluğu OLMASI MUHTEMEL KİMSENİN bu soruşturma devam ederken görevde kalmaması gerekir. Sağlık sistemimizin çöktüğünün resmidir bu. İnsanların küçücük evlatları, canı, ciğeri, çocuklarımız! Başta evladını yitiren ailenin başı sağolsun, bu acının tarifi yok tedavisi devam eden bebeklere ve ailelerine acil şifalar dilerim. Bu büyük bir skandaldır.