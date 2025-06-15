Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde şüpheli bir taşıma tespit edildi.

Polis ekipleri, A.B. (36) yönetimindeki arkası açık kamyoneti durdurarak yaptığı kontrolde, aracın arka kısmında bulunan dört büyükbaş hayvanın (tosun) kulak küpelerinin olmadığını belirledi.

Sürücü A.B., hayvanların kulak numaralarıyla ilgili makul bir açıklama yapamayınca tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. Yetkililer, hayvancılıkla ilgili kayıt dışı faaliyetlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.