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“1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’da...

“Biz Baflıyız İnisiyatifi”, Cumartesi günü Lefkoşa Büyük Han’da “1. Baf Günü” adlı etkinlik düzenliyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:42
“1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’da...

Baf kültürü ve lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinlik, saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar devam edecek.

Biz Baflıyız İnisiyatifi” adına başkan Yılmaz Öztürk ve Eşbaşkan Çiler Mehmet Naim tarafından yapılan açıklamaya göre, “Ben Baflıyım” adlı şarkı ile açılışı yapılacak olan etkinlikte; flüt-gitar dinletisi, canlı müzik ve folklor gösterisi eşliğinde Baf kültürü ve lezzetleri katılımcılara sunulacak.

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