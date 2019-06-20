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1. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi ressam Mehmet Sariler temsil etti

TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nın 21’incisi, 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta gerçekleştirildi. 

20 Haziran 2019 Perşembe 15:15
1. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi ressam Mehmet Sariler temsil etti

1. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nda KKTC’yi ressam Mehmet Sariler temsil etti.

TÜRKSOY'un geleneksel etkinliklerinden TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nın 21’incisi, 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta gerçekleştirildi. 

TÜRKSOY'a üye ve gözlemci 10 ülkeden 11 ressamın katılımında,  Kırgızistan'ın Oş kentinde gerçekleştirilen etkinlikte KKTC'yi temsilen Kültür Dairesi koordinasyonunda Ressam Mehmet Sariler yer aldı. 

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, 21. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’na, KKTC’yi temsilen Kültür Dairesi’nin düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019'da başarı ödülü alan Mehmet Sariler ile birlikte, Türkiye’den Mehmet Ali Doğan, Azerbaycan’dan Parviz Alakbarlı, Kazakistan’dan Umirbek Zhubaniyazov, Türkmenistan’dan Hojaguly Hojagulyyev, Macaristan’dan Lea Toth, Rusya Federasyonu’na bağlı Saha Yakut’tan Semen Nikiforov, Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan’dan Aigul Ishberdina Özbekistan’dan Khurshıd Nazarov ile Kırgızistan’dan Saparbay Osmanaliyev ve Kubaniç Mamarayimov katıldı.

Oş şehrinin doğal güzellikleri, milli müzesi, kutsal Süleyman Dağı ve insanlarıyla tanışan ressamlar, 5 gün süren etkinlik boyunca Oş’un doğal ve kültürel zenginliklerini tuvallere yansıttılar. 

Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler, Oş'un "Süleyman Too" müzesinde, "Kadim Oş 21. Yüzyıl Ressamlarının Gözüyle" adıyla açılan resim sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

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