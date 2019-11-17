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10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni sona erdi

17 Kasım 2019 Pazar 14:56
10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni sona erdi

Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen 10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni dün akşam Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen organizasyonla sona erdi. 
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, geceye, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, belediye başkanları, bürokratlar, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı ve dernek başkanları katıldı.  
TATAR
Başbakan Ersin Tatar gecede yaptığı konuşmada,  gençlerin kostümleriyle, danslarıyla, müzikleriyle kültürlerine sahip çıktıklarını vurguladı ve Cumhuriyetin 36. yılını kutladıkları bu günlerde gençlerin geceye büyük anlam kattığını söyledi. 
EREN 
Gecede açılış konuşmasını yapan Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de, KKTC’nin kuruluş yıldönümünü kutlarken, gençlerle bir arada olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.
Gençlere yönelik etkinliklerin süreceğini belirten Eren, geceye katkı koyan herkese teşekkür etti. 
Organizasyon sahnelenen dans gösterilerinin ardından son buldu. f

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