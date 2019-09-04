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11. Uluslarası Göçmenköy Taşkınköy Festivali bu akşam başlıyor

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) tarafından düzenlenen 11. Uluslarası Göçmenköy Taşkınköy Festivali çeşitli etkinliklere başlıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
11. Uluslarası Göçmenköy Taşkınköy Festivali bu akşam başlıyor

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) tarafından düzenlenen 11. Uluslarası Göçmenköy Taşkınköy Festivali çeşitli etkinliklere başlıyor.

Festivale 4 farklı ülke ayrıca Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ile ülke genelinden farklı derneklerin ekipleri katılacak.

Festivalde Halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler de gerçekleştirilecek.
7 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk etkinliği İlhak Nurluoöz anısında Göçmenköy Taşkınköy Belgeselinin gösterimi olacak.

Etkinlik bu gece saat 19.30’da GÖÇTAŞ Dernek Lokali’nde yer alacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
GöçmenköyTaşkınköyGöçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği
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