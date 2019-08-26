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11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu

11. Yeniboğaziçi  Pulya Festivali etkinliklerle sona erdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:18
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent konseri ile son buldu.

Zaman zaman seyircilerin arasına inan ünlü sanatçı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve eşini de dansa kaldırdı. Seyircilerle de dans eden Levent, bir ara bir binanın damından konseri izleyen seyircilerin yanına dama çıktı.

Finali “İzmir Marşı” ile yapan Levent seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Gece sonunda Festival Komite başkanı Bedia Balses Çeliker ve Yeniboğaziçi Belediye  başkanı Mustafa Zurnacılar sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

11. Yeniboğaziçi  Pulya Festivali etkinliklerle sona erdi. 11. Puya Festivali’ne sponsorluk yapıp katkı koyan herkese  plaket verilerek teşekkür edildi.

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Son Güncelleme: 26.08.2019 15:21
Anahtar Kelimeler:
HalukLeventPulyaFestSon
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