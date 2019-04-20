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15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde konser bu akşam yapılıyor

15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Meltem Cumbul ve Emre Yavuz Konseri Bu Akşam

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:15
15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde konser bu akşam yapılıyor
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15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu gece Meltem Cumbul ve Emre Yavuz, “George Sand ve Chopin” konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneğinden verilen bilgiye göre,  Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser saat 20.30’da başlayacak.

Ünlü piyanist Emre Yavuz’un yorumlayacağı Chopin’ in Op.28, piyano için 24 Prelüd’ü, kitaplarını George Sand takma adıyla yayınlayan döneminin en marjinal yazarı Amandine Aurore Lucile Dupin’ den ünlü oyuncu Meltem Cumbul’un okumalarıyla hayat bulacak.

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Chopin ve Sand’ ın aşk ve derin dostluk üzerine kurulu ilişkisi; sanat, sanatçı, aşk, kadın ve erkek ilişkileri, toplum, inanç, devrim konuları üzerine güncelliğini bugün de yitirmemiş düşüncelerle Sand’ın mektupları ve yazıları Chopin’ in müziği eşliğinde dolaysız ve içeriden bir bakış ile sunulacak.

Festival 24 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek Pamir Kolat & Deniz Kuvandık Flüt & Piyano Resitali ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nin bu yıl 15.’si 11 Nisan – 11 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde ve katkılarıyla, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’ nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Biletler Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişlerinden temin edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bellapais İlkbahar Müzik FestivaliMeltem CumbulEmre YavuzKonserHaberGündemKıbrıs
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