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16. Güzelyurt Tiyatro Günleri Başladı

23 Kasım 2019 Cumartesi 14:43
16. Güzelyurt Tiyatro Günleri Başladı

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği 16. Tiyatro Günleri, dün akşam, Güzelyurt AKM’de sahnelenen Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun “Yıldız Olmak Kolay Mı” adlı oyunuyla perdelerini açtı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Mahmut Özçınar oyun sonrası yaptığı konuşmada, bu yıl 16.’sı gerçekleşen Tiyatro Günleri’nin 27 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirterek, bu süreçte 16 oyunun sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Özçınar, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Sanat Yönetmeni Derman Atik’e teşekkür plaketi takdim etti.

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor. 

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Derman Atik üstlenirken, yardımcı yönetmenliğini Fatma Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu yaptı.

Özge Varoğlu Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim Tunakan, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatma Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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