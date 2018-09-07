16. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

Saat 20.30’da sahnelenecek oyun prömiyerini yapacak.

11 Eylül Salı akşamı da sahnelenecek olan “Hayalet Kumpanya” oyununu, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Sherlock-Hamid” ve “Seni Seviyorum Türkiye” oyunları takip edecek.

Festivalin devamında Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-Go” oyunu, Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

“Hayalet Kumpanya” ve “He-Go” oyunları Bandabuliya Sahnesi’nde, diğer oyunlar ise YDÜ AKKM’de sahnelenecek.

Festivalin gerçekleşmesine sponsorluk yapan, platin sponsor KT. Petrolleri, Altın sponsor Cyprus XP Travel, salon sponsoru YDÜ, gümüş sponsor BEL-KOOP, katkıda bulunanlar ise, Cookies, Golden Tulip ve Reisler Lojistik.

Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.