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16. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde dün akşam “Seni Seviyorum Türkiye” oyunu sahnelendi

 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam,  Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından “Seni Seviyorum Türkiye” oyunu sahnelendi. 

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:01
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde dün akşam “Seni Seviyorum Türkiye” oyunu sahnelendi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, oyun YDÜ AKKM’de  saat 20:30’da yer aldı.

Ceren Ercan’ın yazdığı,Yelda Baskın’ın yönettiği tek perdelik oyunu Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da izledi. 

Oyun sonrasında LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber sahneye gelerek ekibi tebrik etti. 

Karabiber, iki oyunla festivale katılan Bakırköy Belediye Tiyatroları’na ve tiyatroculara teşekkür ederek, Bakırköy Belediye Tiyatroları adına oyunda da rol alan Genel Sanat Yönetmeni Alican Yücesoy’a festival plaketini takdim etti.

FESTİVAL “HE-GO” İLE SÜRECEK

Festival yarın akşam ve Cuma akşamı Bandabuliya Sahnesi’nde, Altıdan Sonra Tiyatro tarafından sahneye konacak “He-Go” oyunu ile sürecek.

Festivalin son haftasında ise 25 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve 27 Eylül’de Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

Biletler  biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

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LTBKıbrıs Tiyatro FestivaliSeni Seviyorum TürkiyeOyunSahneGündemKıbrıs
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