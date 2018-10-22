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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yarın akşam Soprano Vassia Alati ve Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ konseri var

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Yunan Soprano Vassia Alati ile Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ’ın Konseri yer alacak. 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da gerçekleşecek konserde Schubert, Schumann, Wolf ve Liszt’ in soprano ve piyano için seçkin şarkılarının yanı sıra Ravel’ in Greek Song’ ları, Yunan besteci Samaras’ın Nanourisma’ sı ve Fazıl Say’ın ilk şarkılarından yapıtlar seslendirilecek. 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 16.sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

Biletler 50TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser girişinden temin edilebilir.

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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik FestivaliSoprano Vassia AlatiÇağıl Cansu ŞanlıdağKonserHaber
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