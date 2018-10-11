16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sürüyor

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da gerçekleştirilecek Shakespeare & Music sahne gösterisinde tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem, Shakespeare’ in oyunlarından bölümleri Shakespeare’in yaşadığı dönemde bestelenmiş şarkılar eşliğinde sahneleyecek.



Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, gösteri 17.yy çalgıları Renessans Lute (Diego Leveric) ve Viola da Gamba (Bülent Oral) eşliğinde ve Soprano Linet Şaul’un katılımıyla sahnelenecek.



KKTC CSO İLE ÇUKUROVA DSO BİRLEŞİK KONSERİ



KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestası & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konseri ise 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Bellapais Manastırı’ nda yer alacak.



KKTC CSO ile Çukurova DSO sanatçılarının birlikte yer alacakları konserinin ilk bölümünde, orkestra şef Ali Hoca yönetiminde dünyanın en büyüleyici keman virtüözü olarak kabul edilen Rus asıllı Amerikalı keman virtüözü Alexander Markov’a Tchaikovsky’e eşlik edecek. Konserin ikinci bölümünde ise Ali Hoca yönetimindeki Birleşik Senfoni Orkestrası, Anton Dvorak’ ın Yeni Dünya Senfonisi’ni seslendirecek.



Biletler 50TL olup Deniz Plaza’ lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser girişinde alınabilecek.