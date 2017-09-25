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2. CIOFF Türkiye Özel Hizmet Ödülü Kadirağa'nın

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Kadirağa, KKTC Halk Oyunları’nın gelişimine ve ülkenin tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı 2. CIOFF Türkiye Özel Hizmet Ödülü’ne layık görüldü...

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:11
2. CIOFF Türkiye Özel Hizmet Ödülü Kadirağa'nın

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi (CIOFF) KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’nın, KKTC Halk Oyunları’nın gelişimine ve ülkenin tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı 2. CIOFF Türkiye Özel Hizmet Ödülü’ne layık görüldüğü bildirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC dâhil dünyanın pek çok ülkesinden 125 üyesi bulunan, 350’ye yakın uluslararası festivalde yer alan Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi’nin (CIOFF) bu yıl 2.’sini düzenlediği Türkiye hizmet ve başarı ödülleri, İstanbul Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Törene İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa katıldı.

Gecede Özlem Kadirağa’ya KKTC Halk Oyunları’nın gelişimine ve ülkenin tanıtımına yapmış olduğu katkıdan dolayı 2. CIOFF Türkiye Özel Hizmet Ödülü takdim edildi. İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Kadirağa törendeki konuşmasında, desteklerinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

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