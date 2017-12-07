2. Uluslararası Drama Sempozyumu düzenleniyor

Etkileşimli Drama Derneği Başkanı İpek Denizli Karagöz tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın başlayıp 10 Aralık’a kadar sürecek olan sempozyumda 140 kişi drama atölyelerine katılımcı olarak kayıt oldu.

Sempozyumun ilk gününde Sevcan Çerkez ve Ayşem Tomgüsehan; derneğin Gönyeli’deki binasında, "Seramik Heykelden Dramaya" temalı çocuk atölyesi gerçekleştirecek. Aynı gün Darell A. Aldridge, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde genç ve yetişkinlere yönelik "Dans ve Devinim" temalı atölyeyi yürütecek.

9 Aralık Cumartesi günü ise; Vedat Murat Güzel “Forum Tiyatro” ve Darell A. Aldridge "Dans ve Devinim" temalı atölye gerçekleştirecek. Atatürk Öğretmen Akademisi’nde hem sabah hem de öğleden sonra yer alacak atölye çalışmalarında Vedat Murat Güzel ve Darell A. Aldridge katılımcılara hitap edecek.

2. Uluslararası Etkileşimli Drama Sempozyumu 10 Aralık’ta sona erecek.

Faaliyetlerinde dramanın yaygınlaşmasını esas alarak, aile katılımlı çocuk atölyeleri, gençlik atölyeleri ve yetişkin atölyeleri düzenleyen dernek, bunların yanı sıra uluslararası sempozyumlar ve uluslararası sanat buluşmaları da organize ediyor.

Etkileşimli Drama Derneği; İpek Denizli Karagöz başkanlığında şu isimlerden oluşuyor:

Asbaşkan Pervin Hürelli Sevilir, Genel Sekreter Şenay Horoz, Mali İşler Sorumlusu Ayşem Tomgüsehan, Disiplin İşleri Sorumlusu Ayşe Ertürk Şan ve Öznür Umut, faal üyeler Emine Öztürk, İlkşen Varoğlu Atik ve Ümran Kavaz.