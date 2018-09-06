2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Resmi Açılışı Yarın Yapılıyor

Çatalköy Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Eylül’de başlayan sempozyumun resmi açılışı, saat 18.30’da Vounous Sit Alanı’nda yer alacak.

Bu yıl , Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Slovakya, Letonya, Tunus, Libya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve KKTC olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 sanatçının ve bilim insanının katıldığı sempozyumda Erken ve Orta Tunç Çağında Vounous’ta kullanılan üretim teknikleri kullanılarak seramik ve metal döküm çalışmaları yanında bir çok aktivite gerçekleştiriliyor.

Tamamen ilkel teknik ve malzemeler kullanılarak üretilecek eserler yanında, Vounous dahil, Göbeklitepe Akdeniz Neolitiği ve Kıbrıs, Terra Sigillata ve Tarih Öncesinden Milenyum Çağına Çocuk konulu bilimsel sunumlar yapılıyor.

ÇATALKÖY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HULUSİOĞLU

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da oy birliği ile onaylanan Vounous projesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, geçen yıl çoğunluğu KKTC’den olmak üzere çeşitli ülkelerden 80 sanatçının katkı koyduğu sempozyumun etkilerinin hala devam ettiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu organizasyonu her yıl gerçekleştireceklerini belirten Hulusioğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile istişare ve işbirliği içerisinde ileride Vounos’un çok daha önemli bir cazibe merkezi haline dönüştürüleceğini kaydetti.