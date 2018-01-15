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2018'in ilk buluşması Mağusa'da gerçekleşti

KKTC CSO 2018 yılının ilk konseri “Ocak Konseri”nde müzikseverlerle başkent Lefkoşa ve Gazimağusa’da buluştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:12
2018'in ilk buluşması Mağusa'da gerçekleşti
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) 2018 yılının ilk konseri “Ocak Konseri”nde müzikseverlerle başkent Lefkoşa ve Gazimağusa’da buluştu. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konserlerin ilki 12 Ocak Cuma akşamı Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı. Ocak konserlerinin ikincisi ise 13 Ocak Cumartesi Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Standley Dodds’un şefliği ve keman sanatçısı Kristine Balanas’ın solistliğinde gerçekleştirilen konserlerde, Mozart’ın Figaro'nun Düğünü Uvertürü, Mendelssohn’un Keman Konçertosu, Wagner’ın SiegfriedIdyll ve Prokofiev’in, Klasik Senfoni No 1 isimli eserleri icra edildi.

KKTC CSO 2018 konser serisine 12 Şubat Pazartesi ve 20 Şubat Salı tarihlerinde devam edecek.  

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Son Güncelleme: 15.01.2018 14:14
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