21. Türksoy Opera Günleri Bellapais Manastırı’nda

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, her yıl İstanbul ve KKTC’de iki bacaklı olarak gerçekleştirilen etkinlik bu yıl sadece KKTC’de yer alacak. Konser, 20 Eylül Perşembe akşamı Bellapais Manastırı’nda, saat 20.30’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre’nin sahne alacağı konserde, KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’a üye ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile TÜRKSOY’da gözlemci ülke statüsündeki Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardey Balkar’dan gelecek sanatçılar da yer alacak. Türk dünyası ülkelerinden gelecek opera sanatçıları piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak.

21. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği TÜRKSOY’un kuruluşunun 25’inci yılına ithafen gerçekleştiriliyor.