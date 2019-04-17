Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” yarın başlıyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 9 konuk ekibin yer alacağı festivale, KKTC 23 Nisan İlkokulu ekibiyle birlikte Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Lonrda Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi ve Finlandiya, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Polonya, Rusya’dan ekipler katılıyor.



RESMİ AÇILIŞ CUMA GÜNÜ



Festival katılımcılar ve onları ağırlayan öğrencilerden oluşan bir heyet Cuma günü saat 08.45’te Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açılış Korteji saat 09.45’de, misafir gruplar ve Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenlerin katılımıyla Kuğulu Park’tan başlayıp, Cumhurbaşkanlığı’ndan geçtikten sonra Meclis’te sona erecek.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’ndan saat 10.00 sıralarında geçmesi öngörülen festival korteji katılımcılarına hitap edecek.



Meclis önünde saat 10.45’de gerçekleşecek törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açılış konuşması yapacak. “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balon ve güvercin uçurtulmasıyla 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin resmi açılışı gerçekleştirilecek.



Festivalin resmi açılışının ardından da festival grupları Meclis önünde 2’şer dakikalık gösteri sunacak. Festival katılımcıları saat 11.45’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek. Açılış törenine katılan öğrenciler saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul salonunda toplanacak.



Festival ekiplerinden temsilciler saat 13.00’de Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek. Festivale katılan misafir grupr ve okullardan gelecek öğrencilerin katılacağı ‘Bütün Çocuklar Kardeştir’ sloganıyla “Kumaş Boyama Etkinliği” düzenlenecek.



21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Kokteyli ise Acapulco Otel’de saat 20.30’da yapılacak.Festival çerçevesinde cumartesi günü Girne’de kortej düzenlenecek. Kortej saat 15.30’da Baldöken’den başlayıp, dörtyol kavşağı, Atatürk Anıtı ve liman güzergahında devam edecek. Ekipler, Atatürk Anıtı önüne geldiklerinde, 5’er dakikalık gösteri sunacak.Çatalköy’de Pazar günü saat 16.00’da tüm grupları ve bölge çocuklarının katılacağı “Uçurtma Şenliği” düzenlenecek.Festival katılımcıları ve onları konuk eden çocuklar pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı makamında ziyaret edecek. Öğrenciler daha sonra saat 10.45’te TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilecek. Festivalin gala yemeği aynı gece saat 20.30’da Girne Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.Festival için ülkeye gelen konuk öğrencileriler 23 Nisan Salı günü Girne bölgesinde düzenlenecek törenlere katılacak.21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Gala Programı saat 20.00’de Girne Amfi Tiyatro’da yapılacak.