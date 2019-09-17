22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 22’incisi, 25 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.

Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl KKTC ve Türkiye olmak üzere iki ülkede gerçekleştirilen etkinliğin KKTC konseri, Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Erek Kızılörs’ün sahne alacağı konserde, KKTC’nin yanı sıra, Kazakistan’dan Soprano Aygul Niyazova ile Tenor Nurjan Bajekenov, Kırgızistan’dan Tenor Tilek Naymanbayev, Türkiye’den Bariton Faik Mansuroğlu, Başkurdistan’dan (R.F.) Bas Artur Kaipkulov, Tıva’dan (R.F.) Soprano Damırak Monguş, Saha-Yakut’tan (R.F.) Mezzo Soprano Ekaterina Koryakina, Rusya Federasyonu’ndan Soprano Emine Djevdetova ve Kuzey Makedonya’dan da Tenor Gjorgji Cuckovski olmak üzere TÜRKSOY’a üye ve gözlemci ülkelerden gelecek 9 solist sanatçı da yer alacak.

Konserde dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak olan opera sanatçılarına, Kazakistan’dan Amina Taykenova, Kırgızistan’dan Yulia Babich ve Türkiye’den Hande Uçar isimli piyanistler eşlik edecek.

İSTNABUL KONSERİ 28 EYLÜL’DE…

22. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, 28 Eylül’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde, T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek İstanbul konseri ile tamamlanacak.