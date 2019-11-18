29. Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular sona eriyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 29.’sunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi. Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’den oluşuyor.

Kültür Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 28 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser kabulü 12 Kasım 2019 tarihinde başladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre üç ayrı kategoride eser kabul edilen yarışmada; konuların serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile “Dört Mevsim Kıbrıs” başlığında da hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğraf kabul ediliyor. 19 Kasım 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilecek yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

Ödüller:

Seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca 1,000TL ile ödüllendirileceği bildirildi. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verileceği ve En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı’ya da teşvik amaçlı plaket verileceği ifade edildi. Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Osman Örek Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği yarışmada bu eserlerin sahiplerine de plaket verilecek.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 1,750TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ile birlikte 750TL’lik para ödülü verilecek.

Sergi açılışı ve ödül töreni AKM’de

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin 12-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmesi planlanıyor. Ödüllerin de, sergi açılışında verileceği bildirildi.

BRT