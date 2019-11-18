Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

29. Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular sona eriyor

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:30
29. Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular sona eriyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 29.’sunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin seçici kurul üyeleri belirlendi. Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’den oluşuyor.

Kültür Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 28 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser kabulü 12 Kasım 2019 tarihinde başladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre üç ayrı kategoride eser kabul edilen yarışmada; konuların serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile “Dört Mevsim Kıbrıs” başlığında da hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğraf kabul ediliyor. 19 Kasım 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilecek yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

Ödüller:

Seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca 1,000TL ile ödüllendirileceği bildirildi. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verileceği ve En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı’ya da teşvik amaçlı plaket verileceği ifade edildi. Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Osman Örek Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği yarışmada bu eserlerin sahiplerine de plaket verilecek.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 1,750TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ile birlikte 750TL’lik para ödülü verilecek.

Sergi açılışı ve ödül töreni AKM’de

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin 12-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmesi planlanıyor. Ödüllerin de, sergi açılışında verileceği bildirildi.

BRT

banner22
Son Güncelleme: 18.11.2019 13:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberBaşvuruDevletFotoğraf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Kenter’in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti
Başbakan Tatar Kenter’in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti
Girne Ada Lions Kulübü’nden “Söyle Kıbrısım” etkinliği
Girne Ada Lions Kulübü’nden “Söyle Kıbrısım” etkinliği
Gençlerden, GİGEM’in İskemlecilik kursuna yoğun talep
Gençlerden, GİGEM’in İskemlecilik kursuna yoğun talep

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim