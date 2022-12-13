Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) düzenlediği 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, “Kültür- Kimlik- İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

13 Aralık 2022 Salı 18:05
0 Okunma
3. Uluslararası Sinema Sempozyumu yapılacak



YDÜ’den yapılan açıklamaya göre Sempozyum, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türki cumhuriyetlerden elliden fazla üniversite, resmi kurum ve sinema kurumlarının desteği ile düzenlenecek sempozyumda, iletişim ve sinema okullarından sanatçı ve akademisyenler davetli konuşmacı olarak ağırlanacak.

Sinema Sempozyumunun bu yıl ağırlayacağı konukları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Prof. Dr. Belkıs Ayhan Tarhan, Türkiye’den Prof. Dr. Oğuz Makal ile sinema eleştirmeni, yazar Vecdi Sayar ve İran’dan Doç. Dr. Abdolhossein Laleh yer alıyor.

BU YILIN TEMASI “KÜLTÜR, KİMLİK VE İDEOLOJİ”

Düzenleme Kurulu’nda Türkiye ve KKTC üniversitelerinden isimlerinin bulunduğu 3.Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda Türkçe ve İngilizce bildiriler sunulacak. Hibrit şekilde düzenlenecek sempozyumda, “Kültür, Kimlik, İdeoloji” olarak belirlenen bu yılki tema ile bağlantılı olmak koşulu ile sinema dışındaki bilim dallarından da bildiriler kabul edilecek. Sempozyuma bildiri kabul süreci sempozyumun web sayfası (https://usc2023.neu.edu.tr/). üzerinden yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Joker'in devam filmi çekiliyor
Joker'in devam filmi çekiliyor
Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi
Başkent Lefkoşa’da sanatın engelsiz gecesi
Kıbrıslı yazar Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak
Kıbrıslı yazar Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim