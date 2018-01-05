Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116550
ALTIN
158.812
DOLAR
3.7367
STERLİN
5.0687
EURO
4.5066
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!
Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!
Gelin ayakkabısı seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Gelin ayakkabısı seçerken dikkat
Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu
Pizza kilo yapmıyormuş!
banner34

40 yerel sanatçıyla 'Mağusa Limanı'

banner35

“Mağusa Limanı” adlı türküye 40 yerel sanatçının yer aldığı klip çekildi..

05 Ocak 2018 Cuma 14:00
40 yerel sanatçıyla 'Mağusa Limanı'
banner10

 Türkiye’nin önde gelen birçok sanatçısının seslendirdiği Kıbrıs’ın sevilen türküsü “Mağusa Limanı”, KKTC’den 40 yerel sanatçının seslendirdiği ve kendi yorumunu kattığı bir çalışmada tekrar hayat buldu.

Kazım Özalp’ın, “Kıbrısım Ses Veriyor” adlı projesi kapsamında ve BRT himayelerinde çekimleri gerçekleştirilen klip 6 aylık çalışmanın sonucunda izleyici ile buluştu.

Yönetmenliğini ülkemiz sanatçılarından ve aynı zamanda BRT’de yapımcı ve sunucu olarak görev yapan Muhittin Yangın’ın yaptığı klipin kurgusu Fezile Aziz’e ait. Klipte 40 ayrı yerel  sanatçı yer aldı ve her sanatçı kendi yorumuyla türküye renk kattı.

Muhittin Yangın tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi mekanlarında çekilen klip, BRT ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Muhittin Yangın, 6 aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan klibin, KKTC’de bu yönde çekilen ilk çalışma olduğunu belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 05.01.2018 14:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın Boysan hayatını kaybetti
Aydın Boysan hayatını kaybetti
Hip-hop ve R&B, ABD’de ilk kez rock müziği geride bıraktı
Hip-hop ve R&B, ABD’de ilk kez rock müziği geride bıraktı
Game of Thrones'un final sezonu için tarih belli oldu
Game of Thrones'un final sezonu için tarih belli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim