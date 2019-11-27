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'7 Kocalı Hürmüz' Girne'de sahnelendi

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:45
'7 Kocalı Hürmüz' Girne'de sahnelendi

Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Ekibi, Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında, “7 Kocalı Hürmüz” isimli oyun sergiledi. 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu, Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı sahneye koydu. Tiyatroseverler, oyuna büyük ilgi gösterdi.
GÜNGÖRDÜ: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada; oyunculuk, müzik ve dansın birleşimi olan tiyatronun önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, kültür ve sanatın topluma faydalı bireyler yetişmesinde katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, GİBETSU genç ekibinin sahneye koyduğu oyunu beğeniyle izlediğini dile getirdi. Güngördü, oyunun sahneye konmasında emeği geçen oyunculara ve Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı’ya teşekkürlerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
7 Kocalı HürmüzTiyatro
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