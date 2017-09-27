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8. Atatürk Kompozisyon Yarışması'na başvurular başladı

Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle 8 yıldır düzenlediği Atatürk Kompozisyon Yarışması’na başvurular başladı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:38
8. Atatürk Kompozisyon Yarışması'na başvurular başladı

Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle 8 yıldır düzenlediği Atatürk Kompozisyon Yarışması’na başvurular başladı. Yarışmaya son katılım tarihi 27 Ekim. Her yıl farklı bir konu ile düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu; “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.”

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Atatürk kompozisyon yarışmalarının bu yıl 8.sini düzenliyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu yıl Atatürk’ün “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz” sözünü yarışma konusu olarak belirlediklerini söyledi.

Telsim ailesi olarak, gençlerin her alanda gelişimlerini desteklerken, edebiyat alanında teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Tanpınar, okuyan, yazan ve araştıran genç nesillerin çoğalmasıyla, toplumsal gelişimin önünün açılacağına inandıklarını vurguladı.

Açıklamaya göre; yarışmanın ödül töreni, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü haftasında gerçekleşecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerin yanısıra, kazanan öğrencilerin öğretmenlerine de sertifika verilecek.

Yarışmada dereceye girenlere şu ödüller verilecek: Birincilere Vodafone Smart 7 cep telefonu, ikincilere Vodafone Smart Tab 7, üçüncülere Power Bank hediye edilecek.

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