Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği Vodafone Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması başvuruları tamamlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen ilk toplantıya, katılımcı okullardan sorumlu öğretmenler, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Öğretim Projeler Koordinatörü Mustafa Hürses katıldı.

Telsim’den verilen bilgiye göre, sorumlu öğretmenler, grupların yarışmaya katılımı konusunda çok heyecanlı olduklarını belirterek, öğrencilerin yarışma motivasyonuyla, derslerdeki performanslarını etkilediğini, daha başarılı olduklarını vurguladı.

Yarışmanın müzik şöleni havasında geçmesini temenni eden öğretmenler, kendilerinin ve öğrencilerinin heyecanla final gününü beklediklerini söyledi.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla yapılacak yarışmada, icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman, sahne performansı, Raif Denktaş Özel Ödülü ve 25. Yıl Telsim Özel Ödülü olmak üzere toplam sekiz kategoride ödüller verilecek.

Yarışmaya 19 liseden 22 grup katılacak. Yarışmanın finali 30 Nisan’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yarışmayı ilk günkü heyecanla düzenlemeye devam ettiklerini ve birbirinden yetenekli gençleri sahnede performanslarını izlemekten gurur duyduklarını ifade etti.

Tanpınar, her yıl giderek artan başvurular ve okulların ilgisi için teşekkür ederek bu yıl ödüllere bir yenisinin eklendiğini, Telsim’in 25. Yılı vesilesiyle, 25. Yıl Telsim Özel Ödülü’nün de verileceğini sözlerine ekledi.

YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR

8. Liselerarası Müzik Yarışması’na katılacak liseler şöyle:

20 Temmuz Fen Lisesi (2 Grup), Değirmenlik Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (2 Grup), Lefkoşa Türk Lisesi, Levent Koleji (2 Grup), Namık Kemal Lisesi, Necat British College, Polatpaşa Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji, Yakın Doğu Koleji.