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9. Masal Günleri Etkinliği, Cumartesi sona eriyor

Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Masal Günleri”nde bu hafta seramik ve taş boyama çalışmaları yapılacak.

05 Haziran 2018 Salı 12:41
9. Masal Günleri Etkinliği, Cumartesi sona eriyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı ve haziran ayının ilk yarısında tamamladığı “Masal Günleri”nde bu hafta seramik ve taş boyama çalışmaları yapılacak.

On beş günde bir cumartesi günleri, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alan “Masal Günleri” etkinliğinin, 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek son periyodu, saat 10.30’da başlayacak.

Kültür Dairesi’nin bu yıl ilk periyodunu 24 Mart’ta yaparak başlattığı ve sırasıyla 7, 21 Nisan ile 5, 12 ve 26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Masal Günleri etkinliğine katılarak resim yapan çocukların resimleri arasından seçilerek oluşturulacak sergi de, 9 Haziran Cumartesi günü Milli Kütüphane’nin fuayesinde izlenebilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre etkinlik, sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın aktif masal anlatımıyla başlayacak. Etkinlik masal anlatımının ardından saat 11.00’de Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak seramik çalışması ve Emine Özlüsöz tarafından yaptırılacak taş boyama çalışmasıyla tamamlanacak.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen Masal Günleri etkinliğine, okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocuklar velileri ile birlikte katılıyor.

Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinliği, 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi, aktif masal anlatımı, seramik ve taş boyama çalışması ile tamamlanacak.

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